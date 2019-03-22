Иркутск, 22 марта, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Предложение Минприроды РФ о внесении изменений в собственный приказ, нормирующий предельно допустимые воздействия на уникальную экологическую систему озера Байкал, нуждается в тщательном анализе, привлечении независимых экспертов и общественном обсуждении. Однако уже беглый взгляд на новый проект Минприроды вызывает обеспокоенность в отношении сохранения уникальной экосистемы Байкала, считает член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Загрязнение воды

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По его словам, разработчики изменений в приказ Минприроды предлагают установить для Байкала норматив по нитратам на уровне требований к обычным водоемам рыбохозяйственного назначения — 40 мг/дм3:

«То есть, по сути, ослабить ныне действующий норматив в 16 раз!»

Колотов подчеркнул, что в странах Евросоюза содержание в сточных водах веществ азотной группы (в том числе нитратов) после очистки не должно превышать 10−15 мг/дм3.

«Даже в соседнем Китае, чьи экологические проблемы с водными объектами нам хорошо известны, предельно допустимый уровень содержания нитрата в стоках, сбрасываемых в природные воды, не превышает 25 мг/дм3, в особых случаях — до 30 мг/дм3. А Россия предлагает официально разрешить сброс гораздо более загрязненных стоков не абы куда, а в уникальный объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — озеро Байкал. По-моему, это кромешный позор и расписка в собственной несостоятельности. Не может ведомство, отвечающее за сохранение уникального участка Всемирного природного наследия, предлагать такие убийственные для него нормативы», — комментирует эколог.

Он также отметил, что одновременно предлагается ослабить нормативы по содержанию аммония и нитритов в сточных водах, сливаемых в Байкал.

«Уже сейчас с легкостью можно предсказать, к чему в совокупности приведут такие поблажки для загрязнителей байкальской воды. К неконтролируемому и лавинообразному росту зелёных водорослей по побережью Байкала, цветению воды и прогрессирующему заболачиванию прибрежной полосы. Уникальная экосистема Байкала окажется под угрозой уничтожения из-за вытеснения эндемичных видов. Именно такой будет экологическая цена «экономически обоснованных» предложений Минприроды», — резюмировал Александр Колотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Байкал принял на себя несколько серьёзных ударов. Это и десятикратное сокращение водоохранной зоны (ВЗ) озера, и продолжающаяся массированная застройка его берегов, их замусоривание.

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В начале 2019 года разразился скандал, связанный со строительством китайского завода по откачке воды из озера.

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Сейчас строительство приостановлено, однако угроза для Байкала не снята. По мнению сибирских экологов, в настоящее время звучат настойчивые голоса бизнеса и чиновничества о том, что нужно сократить Центральную экологическую зону (ЦЭЗ) Байкала.

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