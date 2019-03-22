Киев, 22 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Украина второй год подряд лидирует по числу отказов во въезде в страны ЕС, заявили в Европейском агентстве границ и береговой охраны Frontex, сообщило 21 марта издание Strana.ua.

Томас Кутюр. Беглец

В 2018 году число таких отказов выросло на 55% по сравнению с 2017 годом — до 57 тыс. 593 штук.

Подавляющее большинство отказов были получены на польской границе. Из 9,5 млн граждан Украины, пересекавших границу с Польшей, отказ получил каждый двухсотый.

Главными причинами для отказов стало отсутствие документов, подтверждающих цель визита и условия пребывания, а также отсутствие достаточных средств для существования.

«Почему чаще всего заворачивают на польской наземной границе? Так сложилось, что там любят требовать показать наличку, а банковские карты не принимают в качестве подтверждения наличия финансовых средств, хотя по Шенгенскому кодексу ЕС это разрешено», — прокомментировал ситуацию сотрудник туристического агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше участились случаи, когда украинские мигранты отказываются от черновой работы и открывают свой бизнес. Наибольшее число фирм, открытых выходцами из Украины зафиксировано в Подкарпатском и Опольском воеводствах Польши.

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