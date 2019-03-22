Остин, США, 22 марта, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Бывший техасский конгрессмен Бето О'Рурк, объявивший на прошлой неделе о своем выдвижении на пост президента США в 2020 году, был запечатлен в необычной картине американского художника Стэна Херда, сообщает 21 марта CNN.

Цитата со страницы CNN в Twitter Бето О'Рурк на сельскохозяйственном поле

Портрет, расположенный недалеко от Остина, штат Техас, простирается на двух акрах сельскохозяйственных угодий рядом с Международным аэропортом Остин-Бергстром.

Автор портрета, убежденный демократ из Канзаса, был вдохновлен годовым циклом природы и ее урожаем и попытался таким способом выразить свою поддержку О'Рурку, который в прошлом году проиграл выборы в Сенат республиканцу Теду Крузу.

Как сообщало ИА REGNUM, заявив о своем выдвижении, Бето О'Рурк в течение суток получил больше пожертвований на свою кампанию, чем любой другой кандидат от Демпартии. За первые 24 часа кампании О'Рурк собрал $6,1 млн, побив тем самым рекорд сенатора Берни Сандерса, который собрал $5,9 млн за первые сутки.