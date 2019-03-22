Калуга, 22 марта, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Почётный работник образования РФ, обладатель звания «Учитель года», известный калужский педагог Виктор Комиссаров прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ситуацию, сложившуюся вокруг так называемой МЭШ — «Московской электронной школы».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что при обсуждении вопросов использования МЭШ — «Московской электронной школы» — чиновники видят здесь некий чудодейственный эликсир, способный в одночасье излечить российскую школу от многих застарелых недугов неблагополучия», — сказал Виктор Комиссаров.

По мнению заслуженного педагога, порой складывается впечатление, что облеченные властью хватаются за любую соломинку, лишь бы добиться скоротечного результата для реанимации отечественного образования.

«Цифровизация школы преподносится как великое благо, признак высокого уровня цивилизации. Но так ли это на самом деле? Не является ли пресловутая МЭШ химерой, некой иллюзией, которую теперь быстренько стремятся распространить по всей России, преобразовав в РЭШ (российскую электронную школу)? Всё это невольно вызывает сомнение и даже недоверие. Ведь любой здравомыслящий человек понимает, что только видеоуроками, игровыми формами обучения, отказом от бумажных учебников и особенно заменой учителя виртуальным тьютором не решить многих проблем нынешней школы.

Как и любое, даже самое иновационное лекарство, МЭШ имеет серьезные побочные эффекты, на которые уже указывают специалисты. В первую очередь это снижение социальных навыков и навыков письма и, как следствие, утрата способностей к творчеству, возможности воспринимать большие тексты, опасность возникновения цифрового слабоумия, проблемы со зрением и с речевым развитием у детей, экранная зависимость и многое, что закладывается в ребёнка в школе, определяет всю его дальнейшую жизнь.

И здесь, по большому счёту, дело даже не в знаниях, которые теперь будут привноситься в электронном виде. А в предназначении школы как среды, формирующей личность маленького человека, а не усредненного электронного ученика. Вспомним, что многие из родителей выбирают для своего ребенка школу, исходя из личности конкретного учителя или учителей. Фигуру учителя, его личность никогда не заменит никакой «технический контент» или «светогенерирующая панель с усредненным содержанием». Так же, как никакие суперсовершенные онлайн-курсы не заменят влияния живого человека на формирование ребенка, потому что именно живое общение с себе подобным было заложено природой в процесс формирования человека», — считает учитель из Калуги.

Напомним, активным сторонником и пропагандистом «Московской электронной школы» (МЭШ) является мэр Москвы Сергей Собянин, который предложил не только разрабатывать для МЭШ учебные приложения и тесты, но и закупать уже готовые, которые пользуются популярностью среди педагогов и школьников. Также московский градоначальник активно ратует за введение в общеобразовательных учебных заведениях электронного портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках МЭШ и, по мнению Собянина, сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о способностях и успехах учащегося.

«Это огромный массив информации. Надо его создавать, обрабатывать и смотреть, как он пригодится ребенку. Главное — как и кто будет это оценивать. Надо специальный алгоритм разработать или что-то другое, не оценочное», — считает Собянин.

В конечном итоге электронное портфолио будет сопровождать его на протяжении всей дальнейшей жизни, отметил мэр Москвы.