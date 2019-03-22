Пекин, 22 марта, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Новый план развития железнодорожной инфраструктуры Китая, который стартует 10 апреля 2019 года, призван значительно сократить время поездок, сообщает 22 марта газета China Daily.

Скоростные поезда. Китай

В рамках нового плана, представленного Китайской железнодорожной корпорацией, скоростные поезда семейства «Фусин» начнут выполнять рейсы между Пекином и столицей провинции Шаньдун городом Циндао на востоке Китая. Это позволит сократить время поездки до трех часов, что на час быстрее, чем раньше.

Скоростные пассажирские поезда также будут курсировать между Пекином и столицей провинции Ганьсу городом Ланьчжоу, сократив время поездки на 50 минут до примерно 7,5 часов.

Кроме того, впервые в истории между Ланчжоу и столицей провинции Сычуань городом Чэнду начнут совершать рейсы скоростные поезда. Благодаря этому время поездки между двумя городами сократится до примерно шести часов и пятидесяти минут, что на целых пять часов быстрее, чем прежде.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская провинция Шаньдун намерена потратить $23,2 млрд на развитие транспортной инфраструктуры. В число проектов входит 10 железнодорожных, нацеленных на улучшение транспортной связанности региона.