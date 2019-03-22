Москва, 23 марта, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 23 марта, на большой экран вернется один из самых противоречивых фильмов Дэвида Линча — «Шоссе в никуда». Ретроспективу в Москве устраивает кинофестиваль «Артпоказ».

Цитата из к/ф «Шоссе в никуда». Реж. Дэвид Линч. 1996. Франция, США

По сюжету, Фред Мэдисон обвинен в убийстве своей жены и приговорен к электрическому стулу. Незадолго до исполнения приговора мужчина таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте оказывается автомеханик Пит Дейтон. Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной жизни, но вместо этого его ждет необъяснимый кошмар.

Кинокритики отнеслись к творению Линча неоднозначно. В положительных рецензиях хвалили смелость режиссера и сложный нелинейный сюжет картины. В то же время многие критики дали фильму негативные оценки, не найдя объяснение событиям фильма.

Показ пройдет в кинотеатре «Космос». Фильм продемонстрируют на английском языке с русскими субтитрами.