Санкт-Петербург, 23 марта, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 23 марта, на большой экран вернется знаковая картина перестроечного кино — «Господин оформитель» Олега Тепцова. Ретроспективу в Санкт-Петербурге устраивает кинофестиваль «Артпоказ».

Цитата из к/ф «Господин оформитель». Реж. Олег Тепцов. 1988. СССР

«Господин оформитель» стал одним из первых советских фильмов на мистическую тематику. Его действие разворачивается в Петербурге начала ХХ века. Знаменитый художник-оформитель Платон Андреевич встречает смертельно больную девушку Анну, которая становится его натурщицей. После её смерти оформитель оставляет манекен в память о ней. Спустя десять лет, попрощавшись со своей популярностью, Платон Андреевич соглашается выполнить один заказ. Встречает его женщина с внешностью покойной Анны.

Показ пройдет в киноцентре «Родина». Фильм будет демонстрироваться с пленки.