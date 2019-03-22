Москва, 22 марта, 2019, 08:43 — ИА Регнум. В разных странах мира пользователи жалуются на ряд проблем в работе сервиса Instagram, свидетельствую данные портала Downdetector.

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Отмечается, что больше всего сообщений о неполадках сервиса поступают от жителей США, Бразилии, Германии, Португалии, Японии, Австралии и Сингапура.

Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, входом в аккаунт и открытием сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в работе социальной сети Facebook произошёл сбой. Позднее начали поступать сообщения о перебоях в работе принадлежащих ей сервисов Instagram и WhatsApp.

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