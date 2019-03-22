Ярославль, 22 марта, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Мэрия города Ярославля рассматривает вариант реформирования своей структуры. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Большое и маленькое

Изменения должны произойти в департаменте городского хозяйства. Изначально планировалось разделить его на три новых структурных подразделения, но в настоящий момент в планах городского руководства создать на базе ДГХ «департамент дорожного хозяйства и транспорта» и «департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

Автором идеи называют нынешнего директора ДГХ Сергея Тальянова, который полагает, что слишком большое количество полномочий сосредоточено в одной структуре.

Планы мэрии Ярославля идут вразрез с заявленным региональным руководством трендом на оптимизацию в структурах власти и бюджетных организациях. Наиболее яркими примерами этого являются процессы в областной системе здравоохранения. Совсем недавно возникла волна стихийного протеста жителей района Резинотехника в Ярославле, которые выступили против объединения двух городских больниц: №3 и №7. Основным аргументом власти в пользу реформ стало желание оптимизировать административные затраты при сохранении штата рядового медицинского персонала: один главный врач вместо двух, одна бухгалтерия и так далее. В планах правительства Ярославской области до 1 сентября 2019 объединить ещё четыре городские больницы.

Реформа ДГХ, наоборот, приведёт к увеличению числа чиновников высокого ранга, даже если не изменится их общее количество. Как минимум в мэрии появится ещё один директор департамента, необходимы будут две бухгалтерии, две кадровые службы и так далее. При этом в структуре мэрии пока остаётся вакантным должность заместителя мэра, курирующего городское хозяйство. Вполне возможно, что эту должность займёт именно Сергей Тальянов.

Уместно вспомнить, что в своё время должности директора ДГХ и заместителя мэра Ярославля были совмещены. Более того, именно этот заммэра имел статус первого заместителя. В настоящий момент в полномочиях первого заместителя мэра нет персональной ответственности за какое-либо направление. Как сообщало ранее ИА REGNUM, на этот пост, скорее всего, будет назначена Алла Кибец, которая ранее так же являлась заместителям Владимира Волкова в администрациях Переславля-Залесского и подмосковного посёлка Красково.