Москва, 22 марта, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Сегодня, 22 марта, в Москве синоптики прогнозируют ненастную погоду. По данным Гидрометцентра, ожидается облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом будет дуть сильный южный ветер с переходом на северо-западный, порывы которого могут достигать 12−17 метров в секунду.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

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Как предупредили в региональном МЧС, 22 марта на территории столицы прогнозируются чрезвычайные ситуации не выше локального и местного уровня. Так, возможно повреждение линий электропередачи и налипание мокрого снега на провода. Порывы ветра могут повалить деревья, а также плохо закреплённые рекламные щиты и конструкции. Поэтому гражданам советуют быть осторожнее, держаться подальше от таких конструкций и не парковать автомобили рядом с деревьями.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ждать прихода весны ещё рано. В ближайшую неделю в столице в ночные часы температура воздуха будет опускаться до минусовых температур, возможен снег.