Токио, 22 марта, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Компания Honda Motor Co., Ltd. выпустила ограниченную версию мотоцикла Honda CB1000R + Limited Edition, сообщается на сайте CarAndBike.

CarAndBike Honda CB1000R + Limited Edition

Honda выпустила серию CB1000R + Limited Edition для мировых рынков. Новый мотоцикл основан на стандартном Honda CB1000R +. Байк выйдет ограниченным тиражом. Компания Honda произведет только 350 таких моделей. Каждый мотоцикл также имеет серийный номер, выгравированный на топливном баке.

Что касается функций, CB1000R + Limited Edition получает новую схему окраски — красного, белого и синего цветов на топливном баке и капоте заднего сиденья. Кроме того, мотоцикл получает экран от насекомых с теми же цветами. Также на мотоцикле есть крыло Honda в стиле ретро и 1000R.

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