Нью-Дели, 22 марта, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В интернете появились фото обновленного скутера Honda Activa, сообщается на сайте CarAndBike.

Motorbeam Скутер Honda Activa 125

Замаскированный тестовый экземпляр Honda Activa 125 Spied был замечен недалеко от индийского города Пуна. Скорее всего, в ближайшее время модель получит косметические и функциональные обновления. Ожидается, что скутер получит и новый мотор BS6.

У нового мула будет измененный стиль переднего фартука, боковых панелей, а также светодиодных фар. Дизайн задних фонарей выглядит идентично базовой модели. Консоль приборной панели была обновлена с помощью контрастных цветов, более крупных шрифтов и цифрового дисплея.

Что касается мощности, обновленная Honda Activa 125 будет использовать одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением объемом 124 см куб. Мощность модели составит 8,5 л. с. Легкосплавные диски были сохранены с 12-дюймовым колесом спереди и 10-дюймовым колесом сзади.

Honda Activa 125 Spied оснащен барабанными тормозами с обоих концов, с дополнительным передним дисковым тормозом. Сейчас Honda Activa является самым продаваемым скутеров в Индии.

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