Обновленный скутер Honda Activa 125 Spied протестировали в Индии
Нью-Дели, 22 марта, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В интернете появились фото обновленного скутера Honda Activa, сообщается на сайте CarAndBike.
Замаскированный тестовый экземпляр Honda Activa 125 Spied был замечен недалеко от индийского города Пуна. Скорее всего, в ближайшее время модель получит косметические и функциональные обновления. Ожидается, что скутер получит и новый мотор BS6.
У нового мула будет измененный стиль переднего фартука, боковых панелей, а также светодиодных фар. Дизайн задних фонарей выглядит идентично базовой модели. Консоль приборной панели была обновлена с помощью контрастных цветов, более крупных шрифтов и цифрового дисплея.
Что касается мощности, обновленная Honda Activa 125 будет использовать одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением объемом 124 см куб. Мощность модели составит 8,5 л. с. Легкосплавные диски были сохранены с 12-дюймовым колесом спереди и 10-дюймовым колесом сзади.
Honda Activa 125 Spied оснащен барабанными тормозами с обоих концов, с дополнительным передним дисковым тормозом. Сейчас Honda Activa является самым продаваемым скутеров в Индии.
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