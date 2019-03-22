Барнаул, 22 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Идею создания электронного портфолио на ученика, реализация которой, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков считает вполне разумной, но сложно выполнимой: как по методам оценки портфолио, так и по его использованию.

Mos.ru Московская электронная школа

«Идея вполне разумная. На мой взгляд, она будет полезна, если корректно реализовано три элемента. Первое. Сбор портфолио должен стать естественной частью учебного процесса. Портфолио должно формироваться в процессе учебы, а не в результате отдельного, да еще и формализованного, процесса. Если на формирование портфолио будут тратиться дополнительные усилия, то все постепенно выродится в формализм.

Второе. Нужно серьезно подумать о методах оценки портфолио. Методика оценивания, максимально естественная и автоматизированная, должна давать результаты, совпадающие с экспертной, или интуитивной оценкой, которую дает работе ребенка учитель, специалист, который его хорошо знает. Если оценка портфолио будут пропорциональна количеству и объему, то мы получим привычный, но неприемлемый результат. Когда по формальным признакам условия достигнуты, а специалисты говорят об отсутствии реальных результатов.

Нужно подумать о том, как результаты формирования и оценивания портфолио будут использоваться. Вариант «никак» вполне привычен, когда после значительных трудозатрат система никак не использует их результат. Когда данные собраны, а решения принимаются, не принимая их во внимание. Но есть и не лучший вариант. Когда решения принимаются, и все формально правильно, но решение таково, что с ним не согласны те же эксперты, которые в ручном режиме сделали бы другой выбор. Например, когда методика оценивания портфолио говорит, что ребенок достиг выдающихся результатов. А эксперты с этим не согласны и указывают на другого ребенка.

Поэтому я считаю, что идея хорошая, но ее реализация сложна. И лучше делать все на основе базовых экспериментальных данных. То есть, чтобы сначала появились данные, говорящие, что портфолио повышает объективность оценки качества обучения и способностей детей, отработанная методика, и только потом решение о том что она будет внедряться массово. А не наоборот, когда заявляется, что все дети будут формировать портфолио, а потом дается поручение придумать как и зачем», — отметил алтайский учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, создание электронного портфолио учащегося (в котором будут собраны результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах) мэр Москвы Сергей Собянин назвал одной из глобальных задач «Московской электронной школы» (МЭШ). В то же время Собянин не смог внятно пояснить, по какому алгоритму и кто будут обрабатывать этот огромный массив информации, зато отметил, что в конечном итоге электронное портфолио будет сопровождать человека на протяжении всей дальнейшей жизни.