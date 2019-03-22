Вариант «никак» вполне привычен: об идее собирать данные на ученика
Барнаул, 22 марта, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Идею создания электронного портфолио на ученика, реализация которой, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков считает вполне разумной, но сложно выполнимой: как по методам оценки портфолио, так и по его использованию.
«Идея вполне разумная. На мой взгляд, она будет полезна, если корректно реализовано три элемента. Первое. Сбор портфолио должен стать естественной частью учебного процесса. Портфолио должно формироваться в процессе учебы, а не в результате отдельного, да еще и формализованного, процесса. Если на формирование портфолио будут тратиться дополнительные усилия, то все постепенно выродится в формализм.
Второе. Нужно серьезно подумать о методах оценки портфолио. Методика оценивания, максимально естественная и автоматизированная, должна давать результаты, совпадающие с экспертной, или интуитивной оценкой, которую дает работе ребенка учитель, специалист, который его хорошо знает. Если оценка портфолио будут пропорциональна количеству и объему, то мы получим привычный, но неприемлемый результат. Когда по формальным признакам условия достигнуты, а специалисты говорят об отсутствии реальных результатов.
Нужно подумать о том, как результаты формирования и оценивания портфолио будут использоваться. Вариант «никак» вполне привычен, когда после значительных трудозатрат система никак не использует их результат. Когда данные собраны, а решения принимаются, не принимая их во внимание. Но есть и не лучший вариант. Когда решения принимаются, и все формально правильно, но решение таково, что с ним не согласны те же эксперты, которые в ручном режиме сделали бы другой выбор. Например, когда методика оценивания портфолио говорит, что ребенок достиг выдающихся результатов. А эксперты с этим не согласны и указывают на другого ребенка.
Поэтому я считаю, что идея хорошая, но ее реализация сложна. И лучше делать все на основе базовых экспериментальных данных. То есть, чтобы сначала появились данные, говорящие, что портфолио повышает объективность оценки качества обучения и способностей детей, отработанная методика, и только потом решение о том что она будет внедряться массово. А не наоборот, когда заявляется, что все дети будут формировать портфолио, а потом дается поручение придумать как и зачем», — отметил алтайский учёный.
Как уже сообщало ИА REGNUM, создание электронного портфолио учащегося (в котором будут собраны результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах) мэр Москвы Сергей Собянин назвал одной из глобальных задач «Московской электронной школы» (МЭШ). В то же время Собянин не смог внятно пояснить, по какому алгоритму и кто будут обрабатывать этот огромный массив информации, зато отметил, что в конечном итоге электронное портфолио будет сопровождать человека на протяжении всей дальнейшей жизни.