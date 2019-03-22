Москва, 22 марта, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Более половины граждан (53%) считают, что коррупцию в России победить нельзя, 37% думают, что можно. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По мнению 55% опрошенных, в ближайшие годы не удастся заметно снизить уровень коррупции в России. 27% верят в положительный результат.

Уверены: руководство страны может, но не хочет успешно бороться с коррупцией, около трети граждан РФ (31%). Столько же (30%) думают, что власти хотят бороться, но не могут достичь успеха.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведён 10 марта 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство граждан (70%) считают, что в России высокий уровень коррупции.

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