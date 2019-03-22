Менделеевск, Татарстан, 22 марта, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Административное здание отдела МВД России по Менделеевскому району Татарии за три года должны реконструировать, обустроив в нём изолятор временного содержания. Аукцион на выбор подрядчика для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа должен пройти 12 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принтскрин из аукционной документации Эскиз здания

Заказчиком выступает министерство внутренних дел по Татарии, в проекте предусмотрены бюджетные инвестиции, которые выделят из федерального бюджета в течение трёх лет. Начальная цена лота — 222 466 590 рублей, лимиты финансирования распределены следующим образом: в 2019 году — 40 млн рублей, в 2020 году — 100 млн рублей и 82 466 590 рублей в 2021 году.

По данным эскизного плана, здание должно быть трёхэтажным и с подвалом, общая площадь здания отдела МВД — 2 887,6 кв. м, изолятора и спецприёмника — 2 713,7 кв.м. Численность персонала отдела — 113 человек, спецприёмника и ИВС — 16 человек.

В здании запланировано среди прочего КПП ИВС и спецприемника, КПП отдела МВД, гараж ИВС и спецприемника, здание кинологической службы, тренировочная площадка для служебных собак, спортивная площадка для сотрудников отдела МВД, полоса препятствий для сотрудников отдела МВД, площадка для построения личного состава, дизельная электростанция.

В аукционной документации уточняется, что в мае 2019 года с подрядчиком должен быть подписан акт о соответствии состояния надела условиям контракта, передана копия разрешения на строительство, в августе запланирована передача подрядчику копии технических условий и разрешений на временное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. В августе 2020 года должно уже пройти подключение объекта к сетям отопления в соответствии с техусловиями, в октябре — к сетям электроснабжения, слаботочных сетей, водоснабжения и канализации в соответствии с техническими условиями, а в августе 2021 года подписан акт о соответствии состояния участка условиям контракта при завершении строительства.