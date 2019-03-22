Луганск, 22 марта, 2019, 07:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов украинскими силовиками территории ЛНР, заявили 22 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Под огнём оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиново и Фрунзе.

Золотое-5 дважды подверглось обстрелам. Со стороны Золотого-4 по посёлку ВСУ выпустили 50 единиц боеприпасов из вооружения БМП, пять гранат из РПГ и 29 гранат из АГС, применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

По Калиново украинские силовики выпустили десять мин калибра 120 мм, 16 мин калибра 82 мм, а также применили вооружение БМП.

Со стороны подконтрольного Украине населённого пункта Крымское по Фрунзе прилетело девять мин калибра 120 мм, двенадцать мин калибра 82 мм. Также применялись гранатомёты АГС, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, данные по разрушениям гражданской инфраструктуры уточняются.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли ЛНР с применением гаубиц и крупнокалиберных миномётов. Ими было выпущено более 300 единиц боеприпасов, из которых примерно треть имела калибр более 100 мм.

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Отметим, использование артиллерии калибра более 100 мм в зоне вооружённого конфликта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями, выполнение которых Украина игнорирует уже более четырёх лет.