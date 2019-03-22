Владивосток, 22 марта, 2019, 06:36 — ИА Регнум. На одной из заправочных станций, расположенной в Яковлевском районе Приморского края, произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате произошёл разлив нефтепродукта с выходом на рельеф местности и попаданием в рядом расположенные родники, ручьи и реку Гнилушка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации, переданной генеральным директором ННК-Приморнефтепродукт В. А. Вершининым главе администрации Яковлевского района Николаю Вязовику, «произошёл разлив порядка 300 литров нефтепродукта в обвалование резервуарного парка с частичным выходом на рельеф местности, в настоящее время нефтепродукт из обвалования собран и вывезен на нефтебазу, распространение нефтепродукта остановлено путём устройства ограждения из песка и сорбента».

В социальных сетях жители Яковлевского района пересылают друг другу многочисленные видео, подтверждающие присутствие нефтепродукта в ручьях и реке: обмоченная в воде тряпка легко возгорается и горит с выделением черного дыма. Люди массово выезжают к реке и собирают дизельное топливо в различные ёмкости.

«Я обычной кружкой набрал три канистры этой воды, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM местный житель Андрей. — Дома солью в бочку, когда смесь отстоится и разделится на воду и соляру, сверху соберу соляру и буду заправлять трактор, ведь скоро сезон».

«Много кто уже набрал для себя соляры, — рассказал житель Яковлевки Владимир. — Я три раза ездил, собирал. Запах дизтоплива в лесу, где бежит ручей, стоит непрошибаемый. Какие триста литров? Отсюда до заправки около километра, триста литров до этого места никогда бы не добрались, в грунт бы ушли. Наверняка там несколько тонн пролилось, просто об этом предпочитают не говорить — тогда придётся объявлять чрезвычайное положение».

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