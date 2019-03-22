Вашингтон, 22 марта, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» перемещены в количестве 20 штук на один из полигонов для испытаний, со ссылкой на данные американской разведки передает телеканал CNBC.

Администрация Президента России МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

По данным источников телеканала, «Кинжал» в России был испытан как минимум трижды, в том числе в июле 2018 года. 12 раз ракеты запущены с истребителей МиГ-31.

Эти ракеты, как донесла американская разведка, в России намерены поставить на вооружение в будущем году. Сейчас их готовятся размещать на стратегические бомбардировщики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что МиГ-31К с ракетами «Кинжал» в режиме опытно-боевого дежурства совершили 89 вылетов.

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