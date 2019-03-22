Будапешт, 22 марта, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Россия обеспечит поставки газа в Венгрию в 2020 году даже в случае отказа украинской стороны подписать новый транзитный договор между российским «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины, заявил глава МИД Венгрии Питер Сийярто по итогам встречи с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом сообщила пресс-служба венгерского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ без Украины

Сообщается, что «Газпром» и Венгрия достигли договоренностей о поставках газа в страну вне зависимости от участия Украины в транзите российского газа в ЕС. По словам Сийярто, Венгрия сможет приобретать часть российского газа через Австрию. Он подчеркнул, что странам Евросоюза необходимо предуготовиться к сценарию, если Украина откажется подписывать новое транзитное соглашение с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев заявил, что «Газпром» уведомил соседние с Украиной страны о возможном прекращении транзита газа через украинскую территорию в 2020 году. Именно в конце 2019 года истекает срок действия транзитного договора между Москвой и Киевом. Договор пока не продлен.