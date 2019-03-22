Каракас, 22 марта, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Характер высказываний колумбийского президента Ивана Дуке о политике Каракаса говорит о подконтрольности Боготы Вашингтону, написал венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

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То же самое, отметил он, касается и заявлений чилийского президента Себастьяна Пиньеры. Как Дуке, так и Пиньера делают свои заявления с экономическим прицелом, им всё равно, что на самом деле хочет их народ.

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Напомним, после задержания в Венесуэле Роберто Марреро и Серхио Вергаре, двух приспешников лидера оппозиции Хуана Гуайдо, Дуке в ходе встречи с Пиньерой назвал это актом «гнусной агрессии» со стороны администрации президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.