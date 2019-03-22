Якутск, 22 марта, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев опровергает информацию о беспорядках и транспортном коллапсе в республике в сообщении на своей странице в Instagram. При этом в СМИ активно распространяются слухи, что в Якутск съезжается большое количество жителей, в основном мужчин, из сельских районов для проведения акций протеста против мигрантов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Герб Якутии

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Накал страстей в Якутии не утихает и уже принимает масштабные размеры. Группы молодых, спортивного вида мужчин собираются в Якутске. По неофициальным сведениям, якутяне вновь готовятся к митингу против мигрантов, и даже к столкновениям. Речь идёт об участии не одной тысячи людей.

Власти республики и города не располагают такими данными и всячески успокаивают население. В пресс-службе мэрии сказали, что их не уведомляли ни о каких митингах и прочих акциях.

Также в Якутске замечены приезжие представители силовых структур, а в Госсобрании республики создана комиссия контроля по противодействию незаконной миграции и коррупционным проявлениям в этой сфере.

Айсен Николаев в соцсетях сообщает о контролируемой ситуации:

«Мы не выступаем против представителей киргизской или какой-то другой национальности, мы против преступности, какой бы национальности она ни была. И не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни. Уверен, многонациональный народ нашей республики не даст себя втянуть в игры сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки в стране. Истерия, нагнетаемая сейчас некоторыми неадекватными пользователями соцсетей о якобы погромах и транспортном коллапсе, не соответствует действительности. Стройки, транспорт, торговые центры во всех районах республики работают в штатном режиме. Ситуация в столице, после задержания сегодня пары провокаторов, тоже стабильная.

Да, действительно, в эти дни на маршруты в Якутске не вышла часть водителей автобусов, работали не все овощные ларьки. Многие даже легальные мигранты не вышли на работу просто из соображений безопасности. Хочу подчеркнуть, что предпринимаемые сегодня правоохранительными и надзорными органами усиленные меры касаются исключительно нелегального бизнеса и нелегальной миграции. Законопослушные предприниматели не будут ущемлены в правах. Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена».

В комментариях звучат разные мнения, кто-то поддерживает призыв к порядку, а есть и откровенные угрозы Николаеву, местным чиновникам и мигрантам в частности.

Скандал затронул представителей всех национальностей, которые живут в Якутске.

«Многие действительно не выходят на работу. Такая реакция связана ещё и с тем, что в Киргизии было две революции, а также межэтническая бойня в 2010 году. Мы помним эти события, и люди переживают за своих детей и собственное здоровье», — признался председатель киргизской диаспоры в Якутске Жазбек Бекболиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, после акций протеста, причиной которых стало похищение и изнасилование якутянки мигрантом из Киргизии, гастарбайтеры массово не вышли на работу, опасаясь за свою безопасность. В соцсетях сообщается о погромах в овощных киосках, совершившая их группа людей, по информации полиции, уже задержана.

20 марта депутаты законодательного органа Якутии одобрили принятие постановления «О консолидации усилий по вопросам реализации государственной миграционной политики в республике». Документ был единогласно одобрен.

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