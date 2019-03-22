Уси, Китай, 22 марта, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Один из крупнейших мировых производителей полупроводниковых изделий SK Hynix создаст восьмилетнюю частную школу в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая в рамках договора с городской высокотехнологической зоной, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Логотип SK Hynix

Компания из Южной Кореи планирует вложить 300 млн юаней ($44,8 млн) на продвижение первоклассных образовательных программ в школе, которая создается для детей сотрудников компании и апеллированных с компанией структур, фирм и организаций города Уси.

На первой фразе, школа займет площадь 2,9 га. Предполагается, что в ней с может 1000 учащихся начальных и 500 учащихся младших классов средней школы. Сроки запуска учебного заведения пока не анонсированы.

По словам генерального директора SK Hynix Ли Сок-хи, компания продолжит наращивать сотрудничество с властями города Уси в сфере работы над полупроводниками, аккумуляторными батареями, лекарственными препаратами, а также в сфере образования и инвестиций.

Аффилированная с SK Group компания SK Hynix вложила более $14 млрд в город Уси с момента прихода туда в 2005 году. В апреле 2018 года SK Hynix анонсировала планы вложить $600 млн в строительство госпиталя в Уси, а в сентябре компания открыла свое торговое представительство в городе.