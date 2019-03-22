Вашингтон, 22 марта, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Джимми Картер, занимавший должность президента Соединенных Штатов в 1977—1981 годах, побил рекорд по продолжительности жизни всех президентов страны. По состоянию на 21 марта ему 94 года и 172 дня.

National Archives and Records Administration Джимми Картер

Картер также установил и рекорд по продолжительности жизни после окончания президентского срока — 38 лет и три месяца. В момент избрания президентом США Картеру было 52 года. Средний же возраст вступления в должность американского президента составляет 55 лет и три месяца.

Ранее рекорд долголетия принадлежал Джорджу Бушу — старшему, который скончался 30 ноября 2018 года. На тот момент ему было 94 года и 171 день. Отмечается, что еще лишь пять американских президентов прожили более 90 лет — Герберт Гувер, Рональд Рейган, Джеральд Форд, Джордж Буш — старший и Джон Адамс.