Шэньчжэнь, Китай, 22 марта, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Новый прямой грузовой авиарейс был запущен между крупным китайским городом Шэньчжэнем провинции Гуанудн и российским Красноярском, сообщает 21 марта агентство Сниьхуа.

Studio Fuksas Аэропорт. Шэньчжэнь

Маршрут будет осуществляться российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo трижды в неделю. Кроме того, грузовой рейс между Шэньчжэнем и Москвой, который был открыт в 2018 году, также перейдет на трехдневный режим.

В настоящее время Шэньчжэнь уже осуществляет грузоперевозки с 15 иностранными городами, а грузоперевозки с Россией уже осуществляются шесть дней в неделю.

Красноярск является важным пунктом «Нового шелкового пути», через который удобно транспортировать грузы в Европу, отмечает издание. При этом, Шэньчжэнь является крупным «технологическим заводом» Китая с огромным спросом на грузовые авиаперевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский международный авиахаб Гуйян в провинции Гуйчжоу начал прямое авиасообщение со столицей Франции Парижем.

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