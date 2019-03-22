Екатеринбург, 22 марта, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Наледь, сорвавшаяся с балкона пятиэтажного дома в Екатеринбурге, упала на местную жительницу и травмировала ее, сообщает портал Е1.

Снег на крыше

Сообщается, что инцидент произошел в районе дома № 4 по улице Бисертской. Глыба льда упала на женщину в тот момент, когда она шла по тротуару. Она попыталась сгруппироваться и закрыть голову руками, однако наледь сильно ударила ее по рукам и голове. В результате происшествия женщина получила рваную рану головы и перелом левого плечевого сустава.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта глыба льда упала с крыши дома и травмировала беременную женщину в Екатеринбурге. В результате падения наледи женщина получила черепно-мозговую травму и ушиб бедра.