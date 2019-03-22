Киев, 22 марта, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Натовские военные специально приезжают на Украину, чтобы перенять у ВСУ опыт ведения гибридной войны и противостояния внешней агрессии, заявил украинский президент Петр Порошкнко в эфире радио «Армия FM».

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Партнеры из стран — членов НАТО приезжают к нашим украинским войнам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить таким образом врага», — заявил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта Порошенко заявил, что ВСУ входят в число сильнейших армий на континенте и что «союзники сейчас уже заимствуют у нас опыт».