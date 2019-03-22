Тайюань , Китай, 22 марта, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Число жертв схода оползня в провинции Шаньси на севере Китая возросло до 20 человек после того, как подтвердилась гибель всех, считавшихся ранее пропавшими без вести, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Ekrem Canli Оползень в Китае

Как сообщили спасатели, тело последнего считавшегося ранее пропавшим без вести было извлечено из-под обвалов утром по местному времени 21 марта. Позже было установлена его личность. Ранее сообщалось о 15 погибших и пятерых числящихся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция на данный момент закончена.

В общей сложности 13 человек выжили в результате схода оползня в 18:10 по местному времени 15 марта в городке Цзаолин уезда Линьфэнь провинции Шаньси. Два жилых дома оказались под завалами, также пострадала общественная баня. Рабты по расчистке завалов продолжаются.