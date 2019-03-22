Найдены все пропавшие без вести при сходе оползня в Китае. Выживших нет
Тайюань , Китай, 22 марта, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Число жертв схода оползня в провинции Шаньси на севере Китая возросло до 20 человек после того, как подтвердилась гибель всех, считавшихся ранее пропавшими без вести, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.
Как сообщили спасатели, тело последнего считавшегося ранее пропавшим без вести было извлечено из-под обвалов утром по местному времени 21 марта. Позже было установлена его личность. Ранее сообщалось о 15 погибших и пятерых числящихся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция на данный момент закончена.
В общей сложности 13 человек выжили в результате схода оползня в 18:10 по местному времени 15 марта в городке Цзаолин уезда Линьфэнь провинции Шаньси. Два жилых дома оказались под завалами, также пострадала общественная баня. Рабты по расчистке завалов продолжаются.