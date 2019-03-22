Вашингтон, 22 марта, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Жительница американского штата Вашингтон Кендис Вудбери обнаружила на пляже странную рыбу, которая оказалась редким видом змеевидных угрей, передает телеканал Fox News.

Угорь

Сообщается, что женщина обнаружила рыбу, когда она почти целиком находилась в песке, на поверхности была заметная лишь голова. Специалисты, прибывшие на вызов, рассказали, что эта рыба — тихоокеанский змеевидный угорь — является действительно редким видом для этого региона. Биологи выкопали рыбу и забрали ее на реабилитацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта у берегов реки Мюррей в Южной Австралии обнаружили рыбу-луну. Эта рыба является редкой для тех мест. Местные жители, заметившие рыбу, поспешили сфотографироваться с редким животным.