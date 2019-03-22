Пекин, 22 марта, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Бывший чиновник из провинции Ганьсу на северо-западе Китая был уличен во взяточничестве, растратой общественных средств и превышении должностных полномочий, сообщили 21 марта пресс-служба Верховной народной прокуратуре Китая.

Остановить коррупцию

Хо Жунгуй являлся бывший заместителем руководителя рабочего комитета по вопросам сельского хозяйства и села при Провинциальном комитете Народного политического консультативного совета (НПКСК) Ганьсу.

Как отметила Народная прокуратура провинции Ганьсу, Муниципальная народная прокуратура города Динси провела расследование против чиновника и передала его дело в Муниципальный промежуточный народный суд города Динси.

Обвинение настаивает, что Хо, пользуясь преимуществами от занимаемых им должности беззастенчиво брал деньги и дорогостоящие подарки, искал личную выгоду в лоббировании чужих интересов, а также занимался прочими недостойными вещами. Прокуратура сообщила, что обвиняемый лишен всех политических прав, был допрошен, а также были заслушана позиция стороны защиты. Судебное разбирательство на подходе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае в рамках кампании по борьбе с коррупцией будут проверены руководители 42 государственных предприятий, подконтрольных напрямую центральный властям Поднебесной.