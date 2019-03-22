Москва, 22 марта, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Иск на сумму 249,2 млрд руб. подал ВТБ против бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро» Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной, пишет газета «Коммерсантъ».

В суде

По данным банка, владельцы задним числом корректировали финансовую отчетность, выводили средства через дочерние компании. «Трансаэро» еще в 2012 году имела признаки банкротства, но руководство скрывало это.

Напомним, частная российская авиакомпания «Трансаэро» обанкротилась в 2015 году.