Нанкин, Китай, 22 марта, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, еще 30 получили серьезные ранения в результате взрыва в промышленном парке города Янчэн провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

Luc Viatour Взрыв

Взрыв произошел в 2:48 по местному времени сразу после возгорания на фабрике по производству пестицидов, расположенной в химическом индустриальном парке в уезде Сяншуй. Рабочие оказались заперты под завалами после того, как часть конструкций были уничтожены взрывной волной.

Как отмечают свидетели, множество рабочих после взрыва в панике выбегали из фабрики, покрытые кровью. Тридцать один человек были спасены к 17:00 по местному времени 21 марта, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Было мобилизовано 86 пожарных машин для участия в спасательной миссии. Министерство вызвало на место команду экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на фабрике оказался такой силы, что местные сейсмологические центры зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. В радиусе пяти километров в домах выбиты стекла, повреждены автомобили.