Москва, 22 марта, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Делегация Верховного народного собрания Северной Кореи посетит Россию с официальным визитом в 2019 году, заявил глава группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с северокорейским парламентом Олег Мельниченко.

Флаг КНДР

«Конкретные сроки будут обсуждаться позднее», — приводит его слова ТАСС.

Мельниченко добавил, что в ходе визита делегации Совфеда РФ в КНДР стороны обсуждали сотрудничество между городами и регионами-побратимами России и Северной Кореи. Он сообщил, что северокорейская делегация прибудет в Хабаровск для участия в мероприятиях в честь основания города.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года делегация Совета Федерации России посещала КНДР для участия в мероприятиях, посвященных 70-летней годовщине основания Северной Кореи. Также в ходе поездки спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко встретилась с председателем Верховного народного собрания КНРД Цой Тхе Боком.