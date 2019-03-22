Москва, 22 марта, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Доля таких людей по итогам минувшего года оказалась равна 12,9%, годом ранее она составляла 13,2%.

Однако уровень бедности по итогам IV квартала 2018 года оценивается в десять процентов (14,7 млн жителей страны), увеличившись в годовом выражении с 9,9% (14,5 млн жителей РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу фонда «Общественное мнение», проведенного в середине марта, свое материальное положение оценивают как хорошее десять процентов жителей страны.

Читайте подробнее: Более 30% граждан РФ заявили об ухудшении материального положения