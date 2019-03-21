Москва, 22 марта, 2019, 02:45 — ИА Регнум. Еще на три месяца будет продлено соглашение с нефтяными компаниями о ценах на бензин, сообщил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По словам Козака, продление вводится на то время, пока в правительстве идет разработка механизма лицензирования экспорта и «пока он не вступит в действие». Решение о лицензировании экспорта может быть принято только с согласия участников ЕврАзЭС, а на это нужно время.

К тому же, отметил Козак, завершение соглашения с нефтяниками совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Он отметил, что правительство может снизить требования к нефтяникам по росту поставок топлива на российский рынок с теперешних трех процентов.

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Напомним, соглашение о стабилизации цен на топливо было подписано между нефтяными компаниями и российским правительством в ноябре минувшего года. Согласно договоренности, нефтяники с начала года обязались не повышать цены на топливо больше чем на 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), с 1 февраля рост цен на заправка не должен превышать прогноза среднегодовой инфляции.