Канберра, 22 марта, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Австралийский винодел Тим Уитроу выложил в сети видеоролик, показывающий, как коала оккупировала его автомобиль и не собиралась его покидать из-за работающего там кондиционера.

Коала

https://www.facebook.com/tim.whitrow/posts/10218814588294000

Мужчина пошел проверять один из виноградников и не стал запирать свой автомобиль, так как в нем сидела его собака. Когда Уилтроу вернулся, он обнаружил на заднем сидении коалу, которая «наслаждалась кондиционером». Он подчеркнул, что ему было непросто выгнать из автомобиля сумчатого гостя.

Уилтроу поделился в интервью телеканалу ABC, что пытался выгнать животное из машины, однако коала сначала перебралась на переднее сидение, а потом уже убежала из машины. Эксперты предполагают, что из-за своей шубы животное просто было изнурено жарой и решило охладиться в автомобиле.