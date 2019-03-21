Кишинёв, 22 марта, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Депутат правящей в Молдавии Демпартии Сергей Сырбу попал в кишиневскую Больницу скорой помощи после стычки с гражданским активистом Павлом Григорчуком. Как передает ИА REGNUM, инцидент произошел после первого заседания парламента Молдавии.

Кулак

Между активистом и депутатом возникла словесная перепалка, после чего Григорчук ударил Сырбу по лицу. Активист говорит, что дал депутату оплеуху. Соратники же Сырбу утверждают, что после удара тот терял сознание, а потом был госпитализирован в Больницу скорой помощи с сотрясение мозга. В Больнице информацию о диагнозе не подтвердили.

Спустя около часа после инцидента Григорчука задержала полиция. Сам он уточнил, что дал пощечину Сырбу после того, как тот его оскорбил. Полиция тем не менее задержала его на 72 часа. По статье «Хулиганство» ему грозит до пяти лет тюрьмы.