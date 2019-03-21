Брюссель, 22 марта, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу сборная России проиграла бельгийцам со счетом 1:3.

Дмитрий Садовников Футбольный мяч

Турнир проходил 21 марта на стадионе King Baudouin (Брюссель). Первый гол забил бельгийский полузащитник Юри Тилеманс на 14-й минуте, через две минуты счет сравнял полузащитник Денис Черышев.

Два последних гола были забиты полузащитником Эденом Азаром: 2:1 на 45-й минуте (с пенальти) и 3:1 — на 88-й минуте.

Теперь российская сборная сыграет в гостях с Казахстаном 24 марта.

Напомним, отборочный турнир Евро-2020 проводится с марта 2019 г. по март 2020 г. для определения 24 сборных, вышедших в финальный турнир. В квалификационных играх будут участвовать 55 команд.