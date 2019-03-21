Липецк, 22 марта, 2019, 01:49 — ИА Регнум. В Липецке грузовой автомобиль столкнулся с железнодорожным составом, сообщает пресс-служба областного МЧС.

48.mchs.gov.ru На месте аварии

Сообщается, что столкновение произошло на железнодорожном переезде на улице Ангарской. Грузовик столкнулся с цистерной, которая была в составе грузового поезда. В результате столкновения цистерна опрокинулась, произошел разлив топлива.

Пострадал водитель грузовика, он отказался от госпитализации, несмотря на черепно-мозговую травму. По предварительной версии, столкновение произошло из-за отцепившейся от железнодорожного состава цистерны, которая покатилась назад и столкнулась с грузовиком.