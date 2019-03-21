Брюссель, 22 марта, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Сроком до 11 апреля собирается ограничить Европейский союз решение британских властей по выходу из ЕС, пишет газета Financial Times.

Brexit

Авторы пояснили, что сейчас идет саммит ЕС в Брюсселе, посвященный проблеме выхода Великобритании из состава союза. ЕС предлагает дать Лондону срок до 11 апреля, после которого Великобритания уже не сможет отказаться от Brexit. Если евродепутаты договорятся, то будет подписано соответствующее коммюнике.

Лондон, согласно этой инициативе, должен до 11 апреля сказать, остается он пока в ЕС, и тогда британцы смогут участвовать в выборах в Европейский парламент (23−26 мая), или он настаивает на Brexit — и тогда он должен сделать это 7 мая, причем возможно, что в «жестком» варианте.

Если Лондон будет участвовать в выборах в ЕП, то ему дадут возможность отложить Brexit, чтобы договориться по более выгодным для него условиям.

Читайте также: Великобритания привела в режим высокой готовности 3,5 тыс. военных

Напомним, 21 марта британский премьер-министр Тереза Мэй попросила у главы Европейского совет Дональда Туска перенести Brexit на 30 июня 2019 г., то есть на три месяца от первоначального срока (29 марта).

Со своей стороны глава Евросовета ответил, что такое может быть лишь если британские законодатели одобрят сделку с ЕС по Brexit, а они до сих пор этого не сделали.