Москва, 22 марта, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Низкая поддержка правительства жителями Украины свидетельствует об отсутствии демократии в стране, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Поздравляю всех западных адептов мифической «украинской демократии» с таким результатом. Он говорит об одном: демократией там и не пахнет. У украинского руководства, похоже, больше сторонников в США или Канаде, чем на самой Украине», — заявил сенатор.

Так Пушков прокомментировал результаты соцопроса от агентства Gallup, согласно которым всего девять процентов жителей Украины доверяют правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта были опубликованы результаты социологического опроса от фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива». Согласно результатам, 70% граждан Украины не верят в открытость и честность грядущих президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года.