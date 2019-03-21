Вашингтон, 22 марта, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Американская компания Tesla обратилась в суд с обвинениями против четырех экс-сотрудников в краже конфиденциальной информации, сообщает портал The Verge.

David van der Mark Логотип Tesla

Портал сообщает, что Tesla обвиняет своих бывших сотрудников, перешедших на работу в компанию Zoox, разрабатывающую беспилотные автомобили, в передаче коммерческих секретов. Якобы именно эта информация помогла Zoox ускорить свои разработки и оптимизировать производственную линию. Предполагается, что речь шла о системе WARP, которую создала Tesla для управления производством в компании. Также Tesla обвиняет одного из сотрудников в краже информации о разработках автопилота и передаче ее Xiaopeng Motors.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Tesla подала в суд на бывшего сотрудника компании, который рассказал прессе о производственных процессах в компании и конструктивных дефектах автомобилей Model 3. Компания обвиняет сотрудника в разглашении коммерческой тайны.