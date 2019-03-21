Курган, 22 марта, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Контракт на поставку 1332 тонн ячменя заключен между предприятием Курганской области и Ираном, сообщили в пресс-службе зауральского управления Россельхознадзора.

Ячмень

Зерно будет доставлено в Иран через Казахстан. Уже отправлена партия из семи вагонов (всего — 18).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева заявила, что Астана и Москва собираются заключить трехсторонний договор с Тегераном о поставках пшеницы.

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