Курганская область экспортирует в Иран более 1300 тонн ячменя
Курган, 22 марта, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Контракт на поставку 1332 тонн ячменя заключен между предприятием Курганской области и Ираном, сообщили в пресс-службе зауральского управления Россельхознадзора.
Ячмень
Зерно будет доставлено в Иран через Казахстан. Уже отправлена партия из семи вагонов (всего — 18).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева заявила, что Астана и Москва собираются заключить трехсторонний договор с Тегераном о поставках пшеницы.
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