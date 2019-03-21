Лондон, 22 марта, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Власти Великобритании распорядились ввести высокий режим боевой готовности для 3,5 тысяч военнослужащих на случай «жесткого Brexit», сообщает SkyNews.

U.S. Army Британские солдаты

Сообщается, что операция под названием Redford задействует 3,5 тысячи военнослужащих, которые будут готовы к действиям на случай беспорядков при сценарии выхода Великобритании из состава ЕС без предварительного соглашения. Войска будут готовы оказывать помощь по доставке еды, топлива и других товаров на территории страны.

Также, как отмечает издание, будут задействованы военнослужащие в бункере Pindar, который предназначен для управления вооруженными силами на случай войны или чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что руководство армии уже потратило около 23 миллионов фунтов стерлингов на создание запасов пищи, топлива, запчастей и амуниции для вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Банк Англии заявил, что британские компании подготовились к варианту выхода Великобритании из Евросоюза без предварительного соглашения. По словам главы банка, британский бизнес подготовился к «жесткому Brexit», и экономические потери для страны не будут значительными.