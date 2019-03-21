Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Сборник из девяти короткометражных фильмов лучших зарубежных аниматоров петербургские зрители могут увидеть с 21 марта по 4 апреля в киноцентре «Родина».

Serge Ottaviani Кинотеатр

Это работы из новой конкурсной программы крупнейшего европейского независимого анимационного фестиваля «LIAF», ежегодно проходящего в Лондоне. Они созданы аниматорами из Великобритании, Швейцарии, Польши и Франции. В них исследуются проблемы экологии, социального взаимодействия и моральной ответственности, поднимаются вечные темы любви, дружбы, одиночества — всего, что волнует современного человека. Стилистика работ, как обычно на этом фестивале, экспериментальная и смелая. Программа станет ярким событием для ценителей анимационного короткого метра.