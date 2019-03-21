Челябинск, 22 марта, 2019, 00:41 — ИА Регнум. В Верхнеуфалейский городской суд переданы материалы уголовного дела после смерти пациента из-за неверного диагноза, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В больнице

Обвинительное заключение прокурор города Верхний Уфалей (Челябинская область) утвердил в отношении врача-терапевта городской больницы, которая поставила диагноз «остеохондроз», а пациент в итоге через четыре дня пребывания в больнице умер от язвы желудка.

За время пребывания в больнице без лечения язва осложнилась аррозией сосуда (повреждением его целостности) и массивным желудочным кровотечением, в результате чего развился геморрагический шок, который и явился непосредственной причиной смерти.