Екатеринбург, 22 марта, 2019, 00:25 — ИА Регнум. Девять тысяч долларов изъяты у гражданина Узбекистана в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) при попытке вывезти из страны незадекларированные деньги, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Utu.customs.ru Изъятые доллары

Уточняется, что пассажир, купивший билет на рейс Екатеринбург — Ташкент, был задержан в аэропорту вылета при попытке вывезти незадекларированные $19 тыс. Деньги были обнаружены у него в багаже.

«Инспекторам пассажир рассказал, что это его доход от работы на буровой скважине. А о том, что пассажирам с суммами более десяти тысяч долларов необходимо заполнять декларацию в «красном коридоре», он не знал», — сообщили в пресс-службе.

У гражданина Узбекистана была изъята сумма, превышающая разрешенный беспошлинный лимит, — девять тысяч долларов. Суд решит, что в дальнейшем будет с этими деньгами.

Напомним, с начала года таможенники «Кольцово» возбудили свыше 30 административных дел по фактам недекларирования валюты. Как правило, на таких правонарушениях попадались пассажиры, следовавшие в Грузию, Таджикистан и Турцию, и прилетающие из Китая и из Турции.