Санкт-Петербург, 22 марта, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Выставка современной скульптуры «29-й элемент» открылась 21 марта в Шереметьевском дворце в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Афиша выставки

Название адресует к номеру химического элемента, легшего в основу всех скульптур. «Гвоздем» выставки стали работы Павла Шевченко, постигавшего искусство бронзового литья в мастерской знаменитого советского художника М. А. Аникушина. Работы Шевченко славятся в России и по всему миру, у него есть множество талантливых учеников. Работы одной из его учениц, Надежды Востриковой, также представлены на выставке. Надежда — скульптор-анималист, в своих работах, воспевающих красоту и разнообразие животного мира, она кроме бронзы использует горячие и холодные эмали, фарфор и керамику.

В выставке принимают участие и чилийские художники, и это не случайно, ведь Чили издавна славится добычей и производством меди. Эдуардо Рейес Бахамондес в своем творчестве обращается к древним индейским мотивам и к наскальной живописи, а Анна Мария Лира смело совмещает в своих работах такие разные материалы, как дерево, стекло и металл, которые она заставляет соединяться в завораживающей гармонии.

Выставка будет открыта для посетителей до 26 мая.