Киев, 21 марта, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Украинская компания «Нафтогаз» прокомментировала решение Высокого суда Англии и Уэльса о приостановке производства по делу о признании и исполнении решения Стокгольмского арбитража по её разбирательству с российским «Газпромом».

sjiong Здание Королевского судного двора в Лондоне

В распространённом комментарии пресс-службы «Нафтогаза» отмечается, что исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть осуществлено «при условии выполнения «Газпромом» определённых действий».

В частности, как сообщается, суд отяготил «Газпром» дополнительными обязательствами относительно несокрытия и невывода своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме этого, «Газпром» должен будет в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счёт суда или одного из лондонских банков «в качестве гарантии выполнения требований суда».

«Если «Газпром» будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц «Газпрома». В свою очередь, «Нафтогаз» сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса», — отмечают в «Нафтогазе».

Напомним, ранее сегодня Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории королевства решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом». Согласно этому решению российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд.

«Газпром» обжаловал решение арбитража, однако «Нафтогаз», не дожидаясь окончательного вердикта, начал попытку экспроприации активов «Газпрома» за рубежом.