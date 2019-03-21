Киев, 21 марта, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с американскими конгрессменами и сенаторами для обсуждения перспектив стратегического сотрудничества Киева и Вашингтона, сообщает 21 марта пресс-служба МИД Украины.

Mfa.gov.ua Павел Климкин во время встречи с американскими конгресcменами

Пресс-служба подчеркивает, что заокеанские гости еще раз подтвердили, что окажут многообразную поддержку Украине.

«Американские законодатели подтвердили двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США и заверили в том, что Вашингтон и в дальнейшем будет оказывать активную помощь в деле укрепления обороноспособности Украины на основе стандартов НАТО, а также усиление демократических институтов и верховенства права», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, не были забыты вопросы «борьбы с российской агрессией», угрозы, которые создаёт газопровод «Северный поток-2», а также продолжение санкционного давления на Россию.