Париж, 21 марта, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон готовится принять главу КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, 21 марта передает агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

Согласно заявлению представителя Елисейского дворца, встреча между лидерами ЕС и главой Китая будет проходить в Париже 26 марта.

Переговоры должны стать «первым шагом» перед предстоящим 9 апреля саммитом Евросоюз-Китай.

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